Um die humanitäre Hilfe in schwer zugänglichen Erdbebengebieten Syriens zu verbessern, will Präsident Baschar al-Assad Diplomaten zufolge zwei weitere Grenzübergänge in die Türkei öffnen.

Bab Al-Salam und Al Ra'ee sollten für drei Monate geöffnet werden, berichtete Uno-Nothilfekoordinator Martin Griffiths dem Uno-Sicherheitsrat am Montag mehreren Diplomaten zufolge in einer nicht-öffentlichen Sitzung.