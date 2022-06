Sarla Devi ist 38 Jahre alt, sie hat drei Töchter, zwölf, acht und sechs. Mit ihrem Mann und den Kindern lebt sie in einer Hütte mit zwei Zimmern in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Die Familie verdient ihr Geld auf und an den Straßen der Multimillionenstadt: Devis Mann ist Gemüseverkäufer, sie selbst Bauarbeiterin. Was bedeutet, dass die Eheleute dies ganz besonders abbekommen: die Hitze, die das Land derzeit im Griff hält.