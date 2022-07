Mit Wasserpistolen und Eimern gegen die Hitze: In Madrids Arbeiterviertel Vallecas haben am Sonntag Tausende an einer Wasserschlacht teilgenommen.

Jose Gonzalez, Einwohner Madrid: »Die Hitze ist furchtbar für uns. Also müssen wir uns Alternativen wie diese überlegen.«

In Spanien herrschen derzeit teilweise Temperaturen von mehr als 40 Grad – insbesondere für ältere Menschen ist das gefährlich: Mehr als 300 Menschen sind in den vergangenen Wochen wegen der Hitze gestorben. Eine weitere Folge von Hitze und Trockenheit sind Waldbrände: Die Feuersaison in Spanien begann am 10. Juli, und die Lage spitzt sich nun zu: Bis Sonntagabend wüteten offiziellen Angaben zufolge 30 Waldbrände im Land, so wie hier in El Pont de Vilomara i Rocafort bei Barcelona, wo das Feuer Häuser erreichte. In der Region Málaga konnten Tausende nach der Evakuierung in ihre Häuser zurückkehren, andere Einwohner halten sich weiter bereit für den Ernstfall.

Nathan McComb, Einwohner Alhaurín el Grande: »Ich fahre immer wieder mit dem Motorrad nach oben, um zu sehen, wie es um das Feuer bestellt ist und aus welcher Richtung der Wind weht, nur um vorbereitet zu sein. Alle unsere Wertsachen sind eingepackt und im Wagen, bereit für eine sofortige Evakuierung.«

Auch an der französischen Atlantikküste kämpfen Einsatzkräfte immer noch gegen die Flammen. Zwei Großbrände sind gleichzeitig ausgebrochen, anhaltende Winde erschweren die Löscharbeiten. Mehr als 14.000 Menschen wurden in der Region Gironde evakuiert, mehrere Strände geschlossen.

Am Montag sollen die Temperaturen in Frankreich erneut steigen. Die Ursache der extremen Hitze und Dürre in Europa ist Fachleuten zufolge die Klimakrise.