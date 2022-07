Hitzewelle in Großbritannien So legen 40 Grad ein ganzes Land lahm

Dieser Tag schlägt alle Rekorde: Zum ersten Mal in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen übersteigt die Temperatur in London die 40 Grad Marke. Der Brunnen am Trafalgar Square ist für viele der einzige Ort, an dem es sich am Dienstag aushalten lässt.

Beau Ward, Tourist

»Wir kommen aus Alaska. Wir haben nicht damit (mit der Hitze) gerechnet. Wir haben ein Hostel gebucht, das auch super heiß sein wird, deswegen suchen wir uns einen Park in der Nähe der Themse und versuchen, eine Brise und etwas Schatten zu bekommen. Das ist ziemlich extrem, das haben wir von London nicht erwartet. Aber wir werden es durchstehen, denn wir sind nur zwei Tage hier, wir werden das Beste daraus machen. Und ja, wir schwitzen ganz schön.«

Während einige Hartgesottene der Hitze trotzen, sind die Städte dennoch größtenteils leergefegt. Viele zieht es an die Küste, wo Abkühlung garantiert ist. – Abkühlung hätte es an anderer Stelle dringend gebraucht. Aber immerhin: dieser Zug fährt noch. Der britische Schienennetzbetreiber meldete die höchste Temperatur, die jemals auf einem Gleis gemessen wurde: 62 Grad. In weiten Teilen des Landes gibt es deswegen sogenannte »No Travel Zonen«, viele Züge haben Verspätung oder fahren nur langsam, mancherorts wurde der Verkehr ganz eingestellt.

Darren Smith, Tourist

»Wir mussten heute Morgen das Hotel wechseln, weil die Züge nicht fuhren, also mussten wir einen anderen Zug und ein anderes Hotel buchen. Und für morgen ist ein weiterer Zug gebucht, aber wir beschweren uns nicht, also ist alles gut.«

Auch am Luton Airport sammelten sich am Montag viele wartende Menschen. Teile einer Landebahn waren geschmolzen. Der Flughafen musste deswegen für einige Stunden dichtgemacht werden, Flüge wurden gecancelt oder umgeleitet, bis am Abend der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Wie in vielen anderen Teilen Europas kam es auch in Großbritannien zu Waldbränden, unter anderem in der Nähe von London und Birminhgam. Auch wenn die Feuer im Vergleich klein sind, konnten sie bisher noch nicht gelöscht werden. Verantwortlich für die Häufung von Extremwetterereignissen ist nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten der Klimawandel.

Charles, Britischer Kronprinz

»Wenn ich anmerken darf, die Verpflichtungen in Bezug auf Netto-Null-Emissionen waren noch nie so wichtig wie heute, wo wir alle unter den alarmierenden Rekordtemperaturen in Großbritannien und Europa schwitzen. Und wie ich schon seit geraumer Zeit versuche zu signalisieren, ist die Klimakrise wirklich ein echter Notfall, und ihre Bewältigung ist für Cornwall, das Land und den Rest der Welt äußerst wichtig.«

Im Königreich wurde erstmals die Warnstufe rot ausgerufen, die darauf hinweist, dass selbst für gesunde Menschen Lebensgefahr herrscht. Dass in vielen Supermärkten das Eis komplett ausverkauft ist, erscheint da vielleicht nebensächlich, ist aber wenigstens enttäuschend für all jene, die sich auf eine Erfrischung gefreut haben. – Ein kleiner Trost: die Temperaturen sollen ab jetzt sinken.