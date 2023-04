Noch liegt die Anzeige darunter, aber bis zu 40 Grad Celsius im Schatten werden in Spanien diese Woche erwartet. Solche Temperaturen herrschen hier normalerweise erst im Sommer. Es könnte der heißeste April auf der Iberischen Halbinsel seit Beginn der Aufzeichnungen werden, verkündete der staatliche meteorologische Dienst AEMET.

Auch der Norden leidet unter der Hitze und Dürre: In Katalonien sind die Wasserstände fast aller Stauseen und Flüsse viel zu niedrig für die Jahreszeit, etwa im Fluss Onyar in der Stadt Girona.

Quim Daunis, Anwohner Girona: »Ich bin 80 Jahre alt, und in 80 Jahren habe ich den Fluss noch nie so gesehen. Er war noch nie so trocken wie jetzt.«

Beamte mussten Fische aus dem Fluss retten. Sie betäubten sie mit kleinen Elektroschocks, bevor sie sie in Plastiksäcke steckten. Dann brachten sie die Tiere in den 10 Kilometer entfernten Fluss Ter, der einen deutlich höheren Wasserstand aufweist.

Quim Pou, Biologe: »Es ist absehbar, dass es sonst zu einem massiven Sterben kommen würde, wenn dies nicht in den nächsten Wochen oder Monaten geschieht. Der Wasserstand ist niedrig und die Wasserqualität in diesem Abschnitt des Onyar-Flusses ist schlecht.«

Im vergangenen Monat hatten Behörden bereits aus dem nur zu 10 Prozent gefüllten Sau-Stausee mehrere Tonnen Fisch eingesammelt. In Spanien hat es in 36 aufeinanderfolgenden Monaten sehr wenig geregnet. In der Hauptstadt Madrid freuten sich englische Touristen zwar über die Hitze. Die Einheimischen aber leiden.

Antonio, Öffentliche Gärten: »Unsere Arbeitskleidung ist aus Acryl. Nichts verhindert, dass wir darin schwitzen. Ich werde keine Namen nennen, aber der Chef wusste wohl nicht, aus welchem Material unsere Kleidung ist.«

Auch wenn sie offiziell nicht von einer Hitzewelle sprechen: die Behörden wollen Schwimmbäder bereits einen Monat früher öffnen und mehr Klimaanlagen in Bussen und Bahnen einbauen. Meteorologen warnen darüber hinaus vor einer Waldbrandgefahr in weiten Teilen Spaniens.