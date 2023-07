Biden erwähnte auch die »historischen Überschwemmungen in Vermont und Kalifornien Anfang des Jahres« sowie Dürren, immer häufiger auftretende Hurrikans und Waldbrände. Der Atlantik bei Miami gleiche dieser Tage bei Wassertemperaturen von über 30 Grad eher einem beheizten Whirlpool.

Die Vereinigten Staaten erleben in diesem Sommer viele extreme Wetterphänomene. Metropolen wie New York verschwanden in dichten orangefarbenen Rauchpartikeln von den Waldbränden in Kanada. Der Juli dürfte der bislang heißeste Monat seit Tausenden von Jahren werden, berichteten Klimawissenschaftler der Weltwetterorganisation (WMO) und des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus am Donnerstag.