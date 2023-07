In Sarajewo verhaftet und an die USA ausgeliefert

Anfang 2017 war Kandic in Bosnien-Herzegowina untergetaucht. Im Juli desselben Jahres wurde er in der bosnischen Hauptstadt Sarajewo verhaftet und drei Monate später an die USA ausgeliefert. Im Mai 2022 wurde er von einem Geschworenengericht wegen Verschwörung und Unterstützung des IS in fünf Fällen verurteilt.

Der IS hatte 2014 inmitten des Bürgerkrieges in Syrien große Teile Syriens und des Irak unter seine Kontrolle gebracht, diese Gebiete aber nach und nach unter dem militärischen Druck einer US-geführten Koalition wieder verloren. Die Miliz hat sich zudem zu einer Reihe von tödlichen Anschlägen in Europa in den vergangenen Jahren bekannt.