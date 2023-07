Gegner der Reform kündigen »Tag der Störung« an

Die Organisatoren der seit Monaten andauernden Proteste im Land kündigten bereits vergangene Woche als Reaktion auf die Abstimmung in der Knesset einen »Tag der Störung« an. Ab dem frühen Dienstagmorgen seien Demonstrationen gegen das Vorhaben der Regierung an Kreuzungen und mehreren zentralen Straßen geplant. Autofahrer seien aufgefordert, besonders langsam zu fahren, »um ein Zeichen zu setzen«, teilte ein Sprecher mit. Tagsüber sollen an zahlreichen Orten Kundgebungen stattfinden, darunter ab 15 Uhr (MESZ) am internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv.