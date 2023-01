Während er den Überlebenden beim Erzählen zuhört, schreibt Leffler die Schlüsselmomente ihrer Geschichten in das Programm Midjourney, welches den Text mithilfe von künstlicher Intelligenz in Bilder verwandelt. Raissa Gurewitsch, geboren in Weißrussland 1941, berichtet, wie 21 ihrer Verwandten ermordet wurden, darunter ihre drei Schwestern und ihr Bruder, die zwischen drei und 13 Jahren alt waren. Sie erzählt, wie sie einen pinken, blutgetränkten Mantel hält, der ihrem Bruder gehört hatte. Das Programm generiert vier Bilder. Gurewitsch wählt das aus, welches ihrer Erinnerung nach der Realität am nächsten kommt.