Holocaust-Gedenktag in Israel Richard Lutz legt als erster DB-Chef Kranz in Yad Vashem nieder

Richard Lutz hat am Donnerstag als erster Chef der Deutschen Bahn bei der zentralen Holocaust-Gedenkveranstaltung in Yad Vashem in Jerusalem einen Kranz niedergelegt. Der rot-weiße Kranz trug den Namen des Freundeskreises von Yad Vashem in Deutschland, dessen Mitglied Lutz ist. Israels Holocaust-Gedenktag steht in diesem Jahr unter dem Motto »Zugfahrten in den Untergang: Die Deportation der Juden während des Holocaust«.