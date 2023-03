Hochhausbrand in Hongkong Wie eine riesige Fackel

Apokalyptische Bilder inmitten der Millionenstadt: In einem Hochhaus in Hongkong ist am späten Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Etagen des 42-stöckigen Wolkenkratzers standen in Flammen, das Hochhaus befindet sich noch im Bau. Brennende Trümmer lösten kleinere Brände in angrenzenden Gebäuden aus. Die Flammen in dem Gebäude im Stadtteil Tsim Sha Tsui waren bis auf die andere Seite des Victoria Harbour zu sehen.

Die Feuerwehr brachte rund 170 Personen in Sicherheit, zwei Menschen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Anwohner sollten Türen und Fenster schließen. Die 250 Rettungskräfte vor Ort hatten mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen.

Keung Sai-Ming, Feuerwehr Hongkong:

»Das Feuer wurde heute um 1:46 Uhr auf Alarmstufe vier hochgestuft. Es hat sich wegen des starken Windes auf andere Gebäude in der Nähe ausgebreitet. In dem im Bau befindlichen Gebäude fehlte noch die Feuerwehrausrüstung, das hat die Brandbekämpfung zusätzlich erschwert.«

Erst gegen 8 Uhr morgens Ortszeit konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.