Seine Vereidigungszeremonie fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China statt. Am 30. Juni 1997 hatte die chinesische Führung zugestimmt, Hongkongs Autonomie und die dort herrschenden Freiheiten nach dem Grundsatz »Ein Land, zwei Systeme« noch 50 Jahre lang zu achten. Die Hongkonger erhielten seinerzeit die Zusage, bis 2047 ein »hohes Maß an Autonomie« und viele politische Freiheiten genießen zu können.