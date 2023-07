Die Demokratiebewegung in Hongkong gerät weiter unter Druck. In einem neuen Schritt gegen die pro-demokratischen Kräfte wurde die Zahl der gewählten Mitglieder der Hongkonger Bezirksräte drastisch beschränkt. Das Peking-treue Parlament der chinesischen Sonderverwaltungszone verabschiedete einstimmig ein Gesetz, das den Anteil der durch Wahlen bestimmten Sitze in den Bezirksräten von mehr als 90 Prozent auf 20 Prozent reduziert.