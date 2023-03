In Hongkong sind drei Organisatoren des jährlichen Gedenkens an die blutige Niederschlagung der Demokratie-Proteste 1989 auf dem Pekinger Tiananmen-Platz zu Haftstrafen verurteilt worden. Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan und Tsui Hon-kwong müssen für viereinhalb Monate ins Gefängnis. Das entschied ein Gericht der chinesischen Sonderverwaltungszone am Samstag. Die EU übte Kritik an dem Urteil, das auf Grundlage des umstrittenen sogenannten Sicherheitsgesetzes fiel.