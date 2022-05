Ein peking-treues Wahlkomitee hat John Lee als nächsten Regierungschef für Hongkong bestätigt. Am Sonntag stimmte das Gremium mit rund 1500 Mitgliedern über die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Carrie Lam ab. Bei der Scheinwahl trat der frühere Sicherheitsminister als einziger Kandidat an. Das Amt soll Lee offiziell am 1. Juli antreten.