Den Behörden zufolge hat der Rückgang eine »natürliche« Ursache: In dem Zeitraum seien mehr Menschen gestorben als neu geboren worden. Doch laut CNN äußern Experten an dieser Version Zweifel. Demnach hätten die strikten Maßnahmen gegen die Coronapandemie, darunter Einschränkungen beim Flugverkehr, drastische Quarantäneregeln nach der Einreise und Beschränkungen für die Gastronomie noch Bestand gehabt, als im Rest der Welt wieder flächendeckend Lockerungen in Kraft traten.