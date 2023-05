Die Notlage sei noch lange nicht vorbei, hieß es weiter. Um eine Rückkehr zum »schlimmsten Szenario« zu vermeiden, seien dringend zusätzliche Mittel nötig, erklärte OCHA weiter.

Die Länder am Horn von Afrika, zu denen vor allem Dschibuti, Äthiopien, Eritrea, Somalia – und in einer weiteren Definition auch Südsudan, der Sudan und Kenia gezählt werden – leiden unter der schlimmsten Dürre der Region seit 40 Jahren. Fünf Jahre in Folge hat es in der Region nicht geregnet. Ernten fielen infolgedessen aus, Millionen Nutztiere starben. Millionen Menschen leiden akute Not.