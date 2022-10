Mehrkosten von mindestens 1,4 Millionen Dollar

Aus Spesenabrechnungen gehe hervor, dass die Trump Organisation dem Secret Service in mindestens 40 Fällen weitaus höhere Beträge in Rechnung gestellt habe als üblich – in einem Fall etwa 1185 US-Dollar für eine Übernachtung in Trumps International Hotel in der US-Hauptstadt Washington. Die US-Steuerzahler könnte dies mindestens 1,4 Millionen Dollar gekostet haben. Die »exorbitanten Tarife« und die »häufigen Aufenthalte der Agenten in Trump-eigenen Immobilien« gäben Anlass zu erheblichen Bedenken darüber, dass sich Trump selbst bevorteilt haben könnte, schrieb Maloney.