Hu Jintao gehört nicht unbedingt zu den Unterstützern des amtierenden Präsidenten Xi Jinping. Der frühere Präsident hatte das Amt des Generalsekretärs nach zwei Amtszeiten 2012 an seinen Nachfolger übergeben. Hu Jintao steht für das alte »kollektive« Führungsmodell mit Vertretern verschiedener Fraktionen und Alters- und Amtszeitbegrenzungen, über das sich der 69 Jahre alte Xi Jinping mit seiner dritten Amtszeit hinwegsetzen will. Er zählt zum Lager der kommunistischen Jugendliga in der Partei, das von Xi Jinping geschwächt worden war.