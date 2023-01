Russland meldet Geländegewinne bei Saporischschja

Die ukrainische Armee sprach am Samstag davon, russische Angriffe in der Nähe von Bachmut und in anderen Regionen im Osten zurückgeschlagen zu haben. Unterdessen meldete das russische Militär neue Geländegewinne im Süden der Ukraine. In der Region Saporischschja hätten die russischen Truppen 30 Ukrainer bei Angriffen getötet und mehrere Militärfahrzeuge außer Gefecht gesetzt, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow am Samstag in Moskau. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.