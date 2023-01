Trümmerteile, nur wenige Meter von einem Kindergarten entfernt: Der Absturz eines Hubschraubers mitten in einem Wohngebiet in Brawory schockiert die Menschen in der Stadt nahe Kiew.

Tetiana Shebika, Anwohnerin:

»Wir haben den Hubschrauber gehört. Es ist zuerst noch geflogen. (…) Wir waren im ersten Stock und hörten erst das Brummen und dann einen Knall. Das war's. Dann stand der Kindergarten in Flammen. Wir hörten eine Explosion und rannten hinaus. Meine Tochter rannte los, um meine Enkelin zu holen – sie geht in den Kindergarten. Wir haben sie rausholen können. Alles hat gebrannt, auch die Autos in der Nähe von Gebäude Nummer 19. Das ist alles, was wir im Moment wissen.«

Der Helikopter des Typen Airbus H225 war prominent besetzt. Unter den Opfern sind der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj, sein Vize-Innenminister und ein Staatssekretär. Der Vizechef des Präsidentenbüros sagte Journalisten in Browary, dass die Politiker auf dem Weg zu einem Frontabschnitt gewesen seien. Nähere Angaben wollte er nicht machen.

Die Absturzursache war zunächst unklar. Der ukrainische Geheimdienst SBU zieht drei Versionen in Betracht: ein Verstoß gegen die Flugvorschriften, technische Probleme oder eine gezielte Zerstörung des Helikopters. Eine Kommission werde die Ursachen untersuchen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser bot der Ukraine deutsche Hilfe bei den Ermittlungen zu dem Absturz an.

Nancy Faeser, Bundesinnenministerin:

»Diese entsetzliche Nachricht inmitten des brutalen russischen Angriffskrieges in der Ukraine zeigt noch einmal das unendliche Leid in der Zivilbevölkerung. Es erschüttert mich und die gesamte Bundesregierung zutiefst.«

Auch Bundeskanzler Scholz zeigte sich erschüttert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem »unbeschreiblichen Schmerz«. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit hatte 2016 gegen das Hubschrauber-Modell wegen Sicherheitsbedenken ein vorläufiges Flugverbot verhängt. Schon das Vorgängermodell war in mehrere Unfälle verwickelt.