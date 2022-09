Bericht von Human Rights Watch Inhaftierte Aktivisten in Myanmar offenbar zu Tode gefoltert

Die Generäle in Myanmar führen seit ihrem Putsch ein Angstregime. Nun schildern Menschenrechtsaktivisten, was den Gegnern in Haft widerfährt – die Rede ist von verbrühter Haut, fehlenden Zähnen, gebrochenen Knochen.