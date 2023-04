Rund 5000 Menschen sitzen derzeit in APAC-Gefängnissen in Brasilien ein, zehn Prozent davon sind weiblich, einen Jugendknast gibt es auch. Doch das System hat auch seine Grenzen, etwa wenn es um organisierte Kriminalität geht. »Große Gangs haben selbst ein ausgeprägtes Wertesystem, sie funktionieren über enge Bindungen. Diese Werte stehen dann in Konkurrenz zu APAC«, sagt der Rechtswissenschaftler Felipe Martins Pinto von der Bundesuniversität von Minas Gerais.

Außerdem müsse früher angesetzt werden. Im Jahr 2000, so Martins Pinto, saßen in Brasilien nur rund ein Viertel so viele Menschen hinter Gittern wie heute – inzwischen werde die Gesellschaft geradezu über das Strafrecht reguliert. »Aber eine Verurteilung führt zu Stigma und Ausgrenzung und das wiederum führt dazu, dass kriminelle Karrieren sich fortführen.« Es greife daher zu kurz, nur auf eine Verbesserung des Strafvollzuges zu setzen. Man müsse dafür sorgen, dass weniger Menschen inhaftiert werden.