Ein paar Monate später war ich wieder in Flüchtlingslagern in Somalia unterwegs, diesmal in Baidoa im Zentrum des Landes. Die Lage sah nicht besser aus, im Gegenteil. Immer mehr Menschen kamen in den Camps an, die nur aus improvisierten Zelten bestanden, geflohen vor der verheerendsten Dürre seit Jahrzehnten, vor den Folgen der Klimakrise. Wieder fehlte es an humanitärer Hilfe – auch weil viele Geldgeber ihren Blick inzwischen auf die Ukraine richteten und nicht mehr nach Afrika. Vor allem dank des Einsatzes engagierter Menschen vor Ort, von Nachbarinnen und Nachbarn, die teilten, was sie hatten, konnte am Ende eine große Katastrophe verhindert werden.