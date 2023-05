Die humanitäre Lage in der Hauptstadt wird immer prekärer. Viele Menschen sitzen nach wie vor in ihren Wohnungen fest, ohne Wasser und Strom, nur wenige Läden und Märkte haben geöffnet. Die verbliebenen Einwohnerinnen und Einwohner versuchen sich so gut wie möglich selbst zu helfen, doch die Not ist groß. »Es ist unvorstellbar, was in Khartum passiert. Sobald es irgendwie geht, wollen wir wieder rein in die Stadt«, sagt WFP-Verantwortliche Breuer.

Schon vor dem Krieg waren im Sudan 16 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, diese Zahl könnte laut WFP nun auf mindestens 19 Millionen ansteigen, fast 40 Prozent der Bevölkerung. »Das sind astronomische Zahlen, die uns schlaflose Nächte bereiten«, meint Breuer. Die Baustellen werden immer mehr, auch in den Nachbarländern. Über die Grenzen in den Südsudan sind seit Mitte April bereits mindestens 40.000 Menschen geflüchtet, dabei steckt das Land selbst nach Jahren des Bürgerkriegs in einer humanitären Krise. Im armen Nachbarland Tschad sind mehr als 30.000 Menschen angekommen, in Ägypten etwa 70.000. Auch dort fehlt es nach wie vor am nötigsten für die Vertriebenen aus dem Sudan.