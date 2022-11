»Im Hafen von Catania findet eine selektive Ausschiffung statt«, schrieb Soumahoro auf Twitter. Die Menschen seien »erschöpft von Kälte, Müdigkeit, Trauma und Qual« und würden von Melonis Regierung als Objekte betrachtet. Er fügte hinzu: »Wer in Italien an Land geht, geht in Europa an Land.«

Die Menschen sind seekrank, »auch die Kinder«

Private Hilfsorganisationen kreuzen regelmäßig im Mittelmeer, um in Seenot geratene Migranten zu retten, die von Nordafrika Richtung EU in oft seeuntauglichen Booten ablegen. Die Seenotretter der »Humanity 1« hatten nach eigenen Angaben zwischen dem 22. und 24. Oktober bei drei Einsätzen Migranten gerettet, die im Mittelmeer in Seenot geraten waren. Unter ihnen sind demnach mehr als hundert unbegleitete Minderjährige. Die Bundesregierung hatte Italien am Donnerstag um »schnelle Hilfe« für die geretteten Geflüchteten gebeten.