Zustimmung zur Unabhängigkeit sinkt nach Sturgeons Rückzug

Das ist nun Yousafs Aufgabe, auch deshalb wird er in Schottland als »Kandidat der Kontinuität« bezeichnet. Allerdings ist der Weg in die Unabhängigkeit unklar: Ein neues Referendum ist nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes nur mit Zustimmung der Zentralregierung in London möglich. Doch die lehnt einen solchen Schritt strikt ab.

In Umfragen sank die Zustimmung zu einer Unabhängigkeit nach Sturgeons Rückzug. Trotzdem gelobte Yousaf, London »umgehend« um die Zustimmung für ein Referendum zu ersuchen, wie er dem britischen Sender ITV sagte. Yousafs hat trotz seiner Jugend bereits viel Regierungserfahrung gesammelt. Nachdem er zunächst jahrelang als Staatssekretär wirkte, wurde er 2018 Justizminister. 2021 wechselte Yousaf ins Gesundheitsministerium. Kritiker machen ihn für den maroden Zustand des Gesundheitsdiensts mitverantwortlich.