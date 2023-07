Kambodscha bekommt nach fast vier Jahrzehnten eine neue politische Führungsfigur: Der seit 1984 – teils mit unterschiedlichen Amtsbezeichnungen – als Regierungschef agierende Hun Sen will seinen Posten als Premierminister in drei Wochen an seinen Sohn Hun Manet übertragen. »Ich werde weiterhin Vorsitzender der Regierungspartei und Mitglied der Nationalversammlung sein«, sagte Hun Sen in einer Rede.