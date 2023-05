Dass der Bericht für 2022 auf insgesamt 258 Millionen Hungerleidende in den Stufen 3 bis 5 kommt, liege auch daran, dass fünf Länder mehr analysiert wurden als noch im Jahr zuvor. Allerdings stieg der Anteil der Hungernden auch prozentual an: Litten 2021 noch 21,3 Prozent der Bevölkerung in den Krisenländern mindestens an akutem Hunger, so waren es im vorigen Jahr schon 22,7 Prozent. In den betroffenen Ländern wurden bei mehr als 35 Millionen Kindern unter fünf Jahren teils sehr schwere körperliche Folgen festgestellt.

Folgenreiche Wetter- und Klimakrisen

Als Hauptgründe für die vielen Ernährungskrisen auf der Welt nannte der Bericht wie schon in den vergangenen Jahren Konflikte sowie die ökonomischen Folgen etwa von Corona und des Ukrainekrieges. Guterres schrieb von »menschlichem Versagen« im Kampf, den Hunger auf der Welt zu beenden. »Tatsächlich bewegen wir uns in die andere Richtung.«