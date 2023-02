Naluyima: Afrikanische Regierungen müssen in Know-how investieren. Viele Menschen hier würden gern Landwirtschaft betreiben, sie sind voller Tatendrang, aber ihnen fehlt das technische Wissen. Und wir brauchen dringend hochwertige Betriebsmittel – Samen und Dünger zum Beispiel. Oft bekommt man nur schlechte Qualität, und das wirkt sich negativ auf die Produktion aus. Auch in bessere Wasserversorgung müssen die Staatschefs investieren. Das Regenwasser wird kaum gesammelt, und natürliche Wasserreservoirs wie der Victoriasee in Uganda werden nicht ausreichend angezapft. Und zu guter Letzt haben wir ein großes Problem mit der Lagerung unserer Produkte. In manchen Jahren gibt es eine Rekordernte, vor allem wenn die Regenfälle gut waren. Aber dann verzeichnen wir hohe Nachernteverluste, teils bis zu 40 Prozent, wegen schlechter Lagerung. Wir bräuchten dringend Silos. Dann gäbe es auch dann noch genug zu essen, wenn die nächste Ernte mal nicht so gut ausfällt.

SPIEGEL: Afrika hat den höchsten Anteil an ungenutzten landwirtschaftlichen Flächen weltweit. 60 Prozent der fruchtbaren Flächen werden nicht beackert. Woran liegt das?

Naluyima: An vielen Stellen ist das Land schlicht nicht zugänglich. Aber wir dürfen auch nicht vergessen: 70 Prozent unserer Bevölkerung sind Jugendliche und junge Erwachsene. Die wollen nicht auf dem Dorf leben, die wollen in die Städte. Und selbst wenn sie im Dorf bleiben, haben sie oft keinen gesicherten Zugang zu Ackerland – weil es traditionell den Eltern oder Großeltern gehört, die es wiederum nicht ausreichend nutzen. Da gibt es nur eine Lösung: Das Leben auf dem Dorf muss wieder attraktiver werden. Die Regierungen müssen Geld in die ländliche Elektrifizierung stecken und die Versorgung auf dem Land verbessern. In Deutschland findet man in fast jedem Ort einen Aldi, so was brauchen wir auch. Dann würden die Jugendlichen bleiben.

SPIEGEL: Der Kontinent gibt derzeit jedes Jahr 45 Milliarden US-Dollar für Lebensmittelimporte aus.

Naluyima: Ja, das ist ein Wahnsinn, das ärgert mich wirklich. Es gibt keine Mechanisierung in der Landwirtschaft, viele Leute machen alles per Hand, sie haben keine Traktoren und sind dadurch sehr unproduktiv. Das, was sie anbauen, reicht nicht einmal aus, um sich selbst zu ernähren. Deshalb müssen wir so viel importieren. Aber das müsste nicht so sein. Afrika könnte problemlos die Welt ernähren, und das zu sehr niedrigen Kosten. Wir haben gutes Wetter, wir haben Wasser, alle Voraussetzungen sind gegeben. Stattdessen müssen wir beim Rest der Welt um Essen betteln, das ist tragisch.