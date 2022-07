Den Straßenkindern in Kabul Nahrung zu bringen, ist meine kleine Tat, um mein Land zu retten. Am Anfang war ich überwältigt. Ich war allein, mit ein paar Packungen Essen, und um mich hundert Mädchen und Jungen. Alle schrien mich an: >Gib mir auch was!<

Meine Tage sind lang. Ich lebe mit meiner Mutter zusammen, sie ist alt und krank und wacht um vier Uhr morgens auf. Ich mache ihr einen Tee. Dann dusche ich, reinige die Wohnung. Um acht mache ich mich auf den Weg zur Schule. Wenn unsere Schülerinnen und Schüler ihr Mittagessen bekommen haben, warte ich noch die große Hitze ab, ehe ich gegen 16 Uhr losziehe durch Kabul, jedes Mal in ein etwas anderes Eck der Stadt. Inzwischen warten die Kleinen schon auf meine Kolleginnen und mich.

Wir laufen jeden Tag weite Strecken ab, viele Kilometer zu Fuß, am Anfang haben meine Füße ganz schön geschmerzt. Abends bin ich so müde. Ich dusche, gehe in mein Zimmer, und schon schlafe ich ein.«