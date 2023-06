Bei der Steuerhinterziehung will Hunter Biden nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft im Bundesstaat Delaware formal auf schuldig plädieren. Beim Verstoß gegen das Waffenrecht ist eine andere Form von Vereinbarung mit der Justiz geplant. Bei solchen Abmachungen kann eine Gefängnisstrafe beispielsweise durch das Absolvieren einer Therapie abgewendet werden. Laut »New York Times« ist der Deal an die Bedingung geknüpft, dass Hunter Biden zwei Jahre lang drogenfrei bleibe und sich verpflichte, nie wieder eine Schusswaffe zu besitzen. Hunter Biden hatte seine langjährige Drogensucht selbst in einem Buch öffentlich gemacht.