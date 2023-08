Die Vorwürfe: Steuervergehen und unerlaubter Waffenbesitz

Ein Sprecher Trumps warf Weiss vor, es nach mehrjährigen Ermittlungen nicht geschafft zu haben, Hunter Biden vor Gericht zu bringen. Die Republikanerin Nikki Haley, die wie Trump ins Weiße Haus will, sprach im US-Fernsehen von einem Ablenkungsmanöver und behauptete, dass die Menschen in den USA dem Justizministerium ohnehin nicht trauten. Ex-Vize-Präsident Mike Pence, der ebenfalls Präsidentschaftskandidat seiner Partei werden will, begrüßte zwar die Ernennung des Sonderermittlers. Er könne aber nicht nachvollziehen, was Bidens Sohn gemacht habe, als dieser Vizepräsident gewesen sein, sagte er aber Medien zufolge. Als er selbst Vize gewesen sei, habe sein Sohn in Kampfflugzeugen das Land verteidigt, so Pence weiter.