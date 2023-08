Hurrikan »Idalia« in Florida »Sie rechnen mit Todesopfern – ich will nicht darunter sein«

Es muss schnell gehen, deshalb helfen auch Gefängnisinsassen bei den Schutzmaßnahmen gegen den heraufziehenden Hurrikan Idalia in Florida. Am Mittwoch rechnen die Behörden in Teilen Floridas und in Georgia mit Sturmfluten und Überschwemmungen durch den Tropensturm. Sandsäcke sollen Geschäfte schützen, einige Bewohner vernageln ihre Häuser, andere mussten bereits evakuiert werden. Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat für 46 Bezirke den Notstand ausgerufen und die Einwohner aufgefordert, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Jeane Mathis, Anwohnerin: »Das ist der stärkste Hurrikan in unserer Gegend seit 40 Jahren, seit ich hier lebe. Und ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich niemand hierbleiben sollte.«

Rene Hoffman, Anwohnerin: »Die Behörden haben eine Menge Leichensäcke bestellt. Sie rechnen mit Todesopfern, und ich möchte nicht darunter sein. Die Vorstellung, dass das Wasser so hoch steigen könnte, ist beängstigend. Wir hatten hier noch nie Wasser.«

Idalia hatte sich am frühen Dienstag von einem Tropensturm zu einem Hurrikan entwickelt und wirbelte über dem Golf von Mexiko nach Norden. Im Westen Kubas hat er bereits Erdrutsche und Stromausfälle verursacht. Bei einer Windgeschwindigkeit von 112 Kilometern pro Stunde stürzten Bäume um, in der Hauptstadt Havanna wurden Straßen überflutet. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums wird Idalia am Mittwochmorgen die Küste Floridas erreicht – mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von etwa 193 Kilometern pro Stunde.