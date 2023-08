Mit knapp 200 Kilometern pro Stundefegt Hurricane Idalia am Mittwoch über die Küste Floridas südlich der Hauptstadt Tallahassee. Heulende Winde und sintflutartige Regenfälle überziehen die Region Big Bend. Straßen verwandeln sich in Flüsse, zahlreiche Häuser werden vom Hurricane zerstört oder, wie dieses, komplett weggeschwemmt. In etlichen Bezirken Floridas mussten die Menschen ihre Häuser verlassen und begutachten nach ihrer Rückkehr die Schäden. Diese Küstenbewohner sind erleichtert.

»Ich fühle mich großartig. Das Haus ist noch da. Es war hier wunderbar, direkt am Wasser. Man konnte da rausgehen, an den Kanal, ans Ufer.«

»Zahlen Sie jetzt den Preis dafür?«

Anwohner: »Es scheint so. Wenn man am Wasser leben will, muss man das in Kauf nehmen. Aber es ist unglaublich.«

Anderen hat der Sturm ihr ganzes Hab und Gut entrissen

»Was zählt, ist das, was ich hier im Arm halte. Das andere sind nur materielle Dinge.«

»Aber das war unsere Rente, unser ganzes Leben, 23 Jahre.«

»Wir werden es wieder aufbauen. Es wird alles gut.«

Mehrere Hunderttausend Haushalte waren in Florida und Georgia ohne Strom, doch die große Katastrophe blieb aus. Bisher wurden keine Todesfälle gemeldet, Flughäfen konnten wieder ihren Betrieb aufnehmen.

Über Land schwächte sich Idalia ab und wurde zu einem Tropensturm herabgestuft, bevor er über die US-Bundesstaaten Georgia und South Carolina weiterzog. Im Laufe des Donnerstags soll er North Carolina erreichen, die Behörden warnen weiterhin vor defekten Stromleitungen und Überschwemmungen. Die Saison tropischer Wirbelstürme dauert noch bis November an.