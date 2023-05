Inzwischen erhebt Ribarich schwere Vorwürfe gegen seinen Ex-Chef. Er behauptet, in seiner Dienstzeit miterlebt zu haben, wie Strache Privatkosten in Höhe von Hunderttausenden Euro als Spesen verrechnet habe. Teure Wohnungen, Luxusurlaube, Supermarkteinkäufe – all das habe sich Strache aus der FPÖ-Parteikasse finanzieren lassen, sagt Ribarich. Gegen Strache wird inzwischen wegen der mutmaßlichen Spesenaffäre ermittelt.