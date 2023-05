Der Stein, der die Ibiza-Affäre ins Rollen brachte

Ribarich begann in seiner Dienstzeit, die falschen Abrechnungen für Strache zu dokumentieren. Eines Tages zeigte er das Material einem befreundeten Anwalt in Wien. Was Ribarich damals nicht ahnen konnte: Den Anwalt würde die Sache nicht mehr loslassen. Er stellte dem FPÖ-Chef Jahre später eine Falle, von der Ribarich nichts gewusst haben will. Gemeinsam mit dem Privatermittler Julian Hessenthaler sorgte er dafür, dass Strache vor laufender Kamera über Korruptionsfantasien schwadronierte. Als das Video im Mai 2019 öffentlich wurde, musste Strache schließlich als Vize-Kanzler zurücktreten.