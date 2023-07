Nun schreibt Wallace, er sei »etwas falsch wiedergegeben« worden. Er setze sich seit Langem an vorderster Front für die Ukraine ein. Ihm sei es bei seiner Äußerung darum gegangen, die Herausforderungen bei der Mobilisierung der Unterstützung im Westen deutlich zu machen.

Der Selenskyj-Konter

Wichtig sei es, in allen Nato-Staaten auch die Bürger zu erreichen, erklärte Wallace. Er habe gesagt, dass die Ukraine manchmal verstehen müsse, dass in vielen Ländern und manchen Parlamenten die Unterstützung nicht so groß sei wie in Großbritannien. Die Zustimmungsrate zur Ukraine-Hilfe gehöre dort mit über 70 Prozent zu den höchsten in Europa. Trotzdem müssten die Menschen von der Hilfe überzeugt werden, sagte Wallace. Parlamente hätten oft konkurrierende Bedürfnisse und die Ukraine und Großbritannien müssten sie weiter zu starker Unterstützung ermutigen.