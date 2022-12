Video über Massaker von Butscha

Jaschin war im Juni in einem Moskauer Park festgenommen worden, nachdem er in einem YouTube-Video über den »Mord an Zivilisten« im ukrainischen Butscha gesprochen hatte. Er sprach von einem Massaker. Auf seinem Youtube-Kanal folgen ihm 1,3 Millionen Menschen. In Butscha, einem Vorort Kiews, hatten russische Soldaten Hunderte Zivilisten erschossen (die Hintergründe dazu lesen Sie hier ).