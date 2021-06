Impfstoffproduktion in Afrika »Es wird sich nun zeigen, ob Deutschland tatsächlich die Ungerechtigkeiten beheben will«

Die WHO will das erste mRNA-Impfstofftechnologie-Transferzentrum in Südafrika einrichten. Ein überfälliger Schritt, findet Manuel Martin von Ärzte ohne Grenzen – und ein Testfall für die deutsche Regierung.

, Kapstadt Ein Interview von Fritz Schaap