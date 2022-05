Der ehemalige konservative Parlamentsabgeordnete Imran Ahmad Khan ist in Großbritannien zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte den 48-jährigen Khan bereits im April schuldig gesprochen, einen Minderjährigen sexuell misshandelt zu haben. Die konservativen Tories von Premierminister Boris Johnson hatten Khan deshalb aus der Partei ausgeschlossenen , er selbst hatte vor dem Urteilsspruch sein Mandat zurückgegeben.

Der Richter an einem Gericht im Süden Londons sah bei Khan keine Anzeichen von Reue. »Sie empfinden nur Selbstmitleid, weil sie jetzt die Konsequenz für ihre Taten von vor 14 Jahren tragen müssen«, sagte er. Khan hatte laut der Anklage bei einer Feier im Januar 2008 einem damals 15-jährigen Gin zu trinken gegeben, ihn gebeten, pornografische Inhalte mit ihm anzusehen und ihn dann an verschiedenen Körperstellen angefasst.

Khans Verteidiger wollen in Berufung gehen

Khans Verteidiger sieht seinen Mandanten weiterhin als unschuldig an und kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Die Polizei hatte die Vorwürfe gegen Khan schon kurz nach dem mutmaßlichen Tatzeitpunkt aufgenommen, das Opfer wollte damals aber keine Anzeige erstatten. Während des Prozesses sagte er jedoch, seine Erinnerungen hätten ihn wieder eingeholt, als er erfuhr, dass Khan 2019 für die Unterhauswahl kandidierte.