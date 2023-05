Dutzende martialisch aufgerödelte Paramilitärs bahnten sich am Dienstagnachmittag den Weg zum ehemaligen Premierminister Imran Khan. Sie zerrten den 70-Jährigen aus dem Justizgebäude des Obersten Gerichts in Islamabad, schleiften ihn in ein gepanzertes Fahrzeug und brachten den Politiker in den Gewahrsam der Anti-Korruptionsbehörde.