Bei einem Selbstmordattentat der islamistischen Al-Shabaab-Miliz und einem anschließenden Schusswechsel sind in Somalias Hauptstadt Mogadischu mehr als zehn Menschen getötet worden. Der Anschlag ereignete sich in der Nähe des Büros des Bürgermeisters, mehrere Gebäude wurden beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Mit diesem Anschlag steigt die Zahl der Toten infolge von Terroranschlägen oder Kämpfen auf mehr als 230 – und das binnen einer Woche. Der Überblick: