Indien, Bangladesch und Pakistan Tausende protestieren in Südasien gegen Mohammed-Beleidigung

Tausende Muslime sind in Indien, Bangladesch und Pakistan auf die Straße gegangen, um gegen beleidigende Äußerungen zweier indischer Parteisprecher über den Propheten Mohammed zu protestieren. Dies berichteten örtliche Medien und Behörden am Freitag. Demonstrationen gab es in den drei Hauptstädten sowie mehreren weiteren Städten, oft in der Nähe von Moscheen.