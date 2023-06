Indien Brücke stürzt beim Bau ein – zum zweiten Mal

Das war mal eine Brücke – beziehungsweise, es sollte eine werden. Amateuraufnahmen vom Sonntag zeigen den Einsturz der Aguwani-Sultanganj-Brücke im Osten Indiens. Die Brücke ist bereits zum zweiten Mal zusammengebrochen – während laufender Bauarbeiten.

Rakesh Kumar, Anwohner

»Wir haben schwere Erschütterungen gespürt, wie bei einer Explosion. Später haben wir herausgefunden, dass die Brücke eingestürzt ist. Das bedeutet, dass die Regierung korrupt ist. Diese Brücke ist schon einmal eingestürzt und trotzdem wurde den Bauarbeiten keine Aufmerksamkeit gewidmet.«

Offenbar gaben zunächst einige Tragseile der Hängebrücke nach, dann brachen die Brückenpfeiler ein. Zum Zeitpunkt des Einsturzes sollen sich Berichten zufolge acht Menschen auf der Brücke befunden haben. Ein Mensch wird weiterhin vermisst.

Amit Rak, Lokalbehörde Bhagalpur

»Wir haben eine Untersuchung durchgeführt und ich habe die Ergebnisse weitergegeben. Wir wurden angewiesen, die Gegend die ganze Nacht lang zu überwachen, also habe ich den Katastrophenschutz losgeschickt. Dieser hat die Ermittlungen durchgeführt und über Nacht gearbeitet. In der Nacht war eine Suchaktion schwierig, also habe ich die Rettungsboote bei Tagesanbruch losgeschickt.«

Das Bauwerk im Distrikt Bhagalpur führt über den Fluss Ganges. Der Bau der insgesamt mehr als 3.000 Meter langen Brücke begann schon im Jahr 2014. 2019 hätte sie eigentlich fertig sein sollen. Doch die Arbeiten verzögerten sich mehrfach, dann folgten die Unglücke: Zum ersten Mal stürzte die Brücke im April 2022 ein, nach starkem Wind und schweren Regenfällen.