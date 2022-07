Murmu ist früher Lehrerin und dann Gouverneurin des Bundesstaates Jharkhand gewesen. Als Gouverneurin setzte sie sich unter anderem für die Rechte von Indiens Ureinwohnern ein. Indigene sind in dem Land oft arm und marginalisiert – auch wenn unter anderem einige Stellen bei der Regierung für die Volksgruppe vorgemerkt sind. Traditionell wohnen sie in Wäldern oder in der Nähe von Wäldern, wo sie sich als Jäger und Sammler ernähren. Viele sind auch als Landwirte tätig.