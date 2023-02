Nach regierungskritischer Doku Indische Ermittler durchsuchen mehrere BBC-Büros

Die Einkommenssteuerbehörde beschlagnahme unter anderem »alle Telefone«, sagte ein BBC-Journalist der Nachrichtenagentur AFP. Auch in Mumbai soll es Razzien gegeben haben. Das bestätigte ein BBC-Angestellter aus dem dortigen Büro. In Neu-Delhi hinderte die Polizei die Angestellten zudem am Betreten und Verlassen des BBC-Büros im Zentrum der Hauptstadt. Die BBC erklärte am Vormittag, sie sei sehr kooperationsbereit und hoffe darauf, dass sich die Situation so schnell wie möglich kläre.