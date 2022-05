Endlich Abkühlung! Bei der extremen Hitze hilft nur noch ein kühles Bad. Durchschnittlich 37,8 Grad im April - das ist selbst für Indien ungewöhnlich.

Das Land hat seit März mit einer extremen Hitzewelle zu kämpfen. Die Bürgersteige schmelzen, es gibt etliche Feuer, Warnungen vor Gesundheitsschäden.

Srishti, Einwohnerin Neu-Delhi:

»Ich habe gerade Besuch von Freunden. Eigentlich wollten sie für 4-5 Tage kommen. Aber die Hitze ist im Grunde genommen nicht auszuhalten. Es ist sehr, sehr..., ich meine, wir halten es nicht aus. Wir haben ständig die Klimaanlage an und können nicht aus dem Haus.«

So geht es vielen Indern. Die Klimaanlagen laufen im Dauerbetrieb. Dadurch stieg die Nachfrage nach Strom im April auf ein Rekordhoch. Die Folge: etliche Stromausfälle in großen Teilen des Landes. Es kommt zur schlimmsten Stromkrise in den letzten sechs Jahren.

Amritpal, Einwohner Amritsar:

»Es ist extrem heiß und die Stromausfälle stören uns sehr. Den ganzen Tag gibt es keinen Strom. Um Linderung von der Hitze zu bekommen, sind wir hierhergekommen. »

Am Sonntag gab es dann eine kleine Verschnaufpause: die Temperaturen begannen zu sinken.

Einige Wissenschaftler bringen den verfrühten Sommerbeginn mit dem Klimawandel in Verbindung. Ob das aber tatsächlich so ist, lässt sich aus Sicht der Weltwetterorganisation abschließend noch nicht belegen.