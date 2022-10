Die Kongress-Partei war vor 75 Jahren entscheidend am Erlangen der Unabhängigkeit Indiens beteiligt, ist in den vergangenen Jahren jedoch zunehmend in die politische Bedeutungslosigkeit abgerutscht.

Eine Familie, viele Tote

Die Kongress-Partei regierte Indien über Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit 1947. Die Gandhi-Familie ist nicht mit Unabhängigkeitsheld Mahatma Gandhi verwandt, sondern besteht aus Nachkommen des ersten Premierministers des Landes, Jawaharlal Nehru. Nehru war der Vater von Premierministerin Indira Gandhi, die 1984 bei einem Attentat ums Leben kam. Ihr Sohn, Rajiv Gandhi, wurde 1991 bei einem Selbstmordanschlag getötet.