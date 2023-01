Kesa Bhai Prajapati auf dem Weg zu seiner Werkstatt. Der 68-jährige Töpfer formt täglich mehrere Vasen und Krüge aus Ton. Damit verdient er seinen Lebensunterhalt. Seit Kurzem geht ihm das leichter von der Hand: Denn seine Töpferscheibe rotiert nun mit Hilfe eines Elektromotors.

Kesa Bhai Prajapati, Töpfer:

»Wir produzieren jetzt mehr Ware in kürzerer Zeit. Früher mussten wir das Rad per Hand drehen. Heute wird die Produktion mit Solarenergie betrieben.«

Prajapati wohnt in Modhera. Der 6500-Einwohner-Ort in Westindien bezieht seit Oktober vergangenen Jahres seinen Strom komplett aus Solaranlagen. Finanziert wird das Projekt durch die indische Regierung und den Bundesstaat Gujarat. Fast zehn Millionen Dollar soll allein die Installation der circa 1300 Solarpanels gekostet haben. Für die Bewohner lohnt sich das doppelt: Das Dorf verbraucht momentan weniger Strom, als es erzeugt. Den überschüssigen Strom können Haushalte an den Netzanbieter verkaufen. Zudem ist der Solarstrom insgesamt günstiger und ermöglicht so mehr Chancengleichheit.

Reena Ben, Näherin:

»Es hilft mir, mehr Geld zu verdienen. Damit kann ich meinen Kindern ein besseres Leben bieten. Früher konnte ich nicht im Dunkeln arbeiten, weil die Stromkosten zu hoch waren. Durch den Solarstromanschluss könnte ich auch nachts arbeiten.«

Bis 2030 will Indien seine erneuerbare Energieerzeugung verdreifachen und somit auf 500 Gigawatt erhöhen. Das Ziel: Klimaneutralität bis 2070. Projekte wie das Solardorf Modhera tragen zwar dazu bei, reichen jedoch nicht aus. Auch die Industrie als Großverbraucher müsste dafür auf Strom aus regenerativen Quellen umsteigen. Experten schätzen die Pläne daher als sehr ambitioniert ein, weil viele Aspekte den nötigen Ausbau von erneuerbaren Energien erschweren.

Miriam Prys-Hansen, Universität Hamburg:

»Einerseits ist es der Zustand der immer noch staatlichen Vertriebsgesellschaften. Die sind zum Teil hoch verschuldet und an langjährige Verträge mit Kohlekraftwerken gebunden, was natürlich keinen Anreiz zum Ausbau der Erneuerbaren gibt. Es gibt Mangel an Investitionskapital, es gibt sehr starke Bauernverbände, was zum Beispiel den Zugang zu Land – und große Solaranlagen brauchen sehr viel Land – erschwert. Die Bürokratie ist unterschiedlich aufgestellt in den Ländern und hat zum Teil – dafür ist Indien auch international bekannt – sehr viel sogenanntes ›red tape‹, also sehr viele Hürden, um auch neue Sachen anzugehen.«

Trotzdem muss der Ausbau der Erneuerbaren jetzt passieren, denn die Zeit drängt: Indiens Wirtschaft wächst und damit auch der Energiebedarf. Momentan verbrauchen Inderinnen und Inder nur etwa ein Sechstel des deutschen Pro-Kopf-Energieverbrauchs. Doch der steigende Wohlstand im Land führt ebenfalls zu einem höheren Energiebedarf.

Wegen fehlender Rohstoffe und mangelnder inländischer Fertigungsanlagen muss die nötige Technologie für die Energiewende zusätzlich aus dem Ausland importiert werden. So werden beispielsweise die Bestandteile von Solarpanels zu 90 Prozent aus China importiert. Indiens Klimaziele sind somit stark von internationalen Handelspartnern abhängig.

Projekte wie Modhera zeigen allerdings, welchen Mehrwert die Energiewende für die Bevölkerung haben kann. Dort sorgt Solarenergie auch für höhere Lebensqualität.

Manjula Ben, Einwohnerin:

»Ich kann jetzt den Ventilator anlassen und im Haus schlafen. Das fühlt sich gut an. Früher haben wir uns immer Sorgen um unsere Ausgaben und die Stromrechnung gemacht, aber dieser Druck ist jetzt weg.«

Für die nationale Klimaneutralität muss Indien erneuerbare Energie schneller vorantreiben und mehr eigene Expertise in Bereichen wie der Fotovoltaik ausbauen. Es wird sich zeigen, ob und wann sich Projekte wie das Solardorf Modhera auf Metropolen wie Neu-Delhi übertragen lassen.